«Спартак» — «Тамбов»: во сколько начало матча, где будет трансляция, какой канал покажет

5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов». Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 23.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.90.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Спартак» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.79.



Поставить на «обе забьют» можно за 3.00. Пенальти идёт за 2.45, удаление — за 3.80.