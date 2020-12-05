«Зенит» — «Урал»: прямая трансляция матча, где смотреть онлайн, какой канал покажет
5 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Зенит» — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.85.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Зенит» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.97, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.60.
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«Зенит» никогда не терял очки с «Уралом» на своём поле. Но «шмели» сейчас в порядке.
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