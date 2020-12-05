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«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 17-го тура чемпионата России

«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 17-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.58.

«Локо» провалил абсолютно все матчи после Лиги чемпионов. Сейчас кадровая ситуация лишь ухудшилась (минус Зе Луиш, Крыховяк, Куликов). Так что поводов верить в «Локомотив» я не вижу. Думаю, что на ситуацию также влияют слухи о возможной смене руководства и тренера зимой. Напомню также, что «Локо» в последнее время не забивает больше гола за игру — да и это, можно сказать, за счастье.

«Рубин» Слуцкого, наоборот, находится в хорошем настроении. Почти все ведущие футболисты в строю. Прежде всего, речь про Деспотовича, чье присутствие радикально влияет на забивную мощь казанцев. Кроме того, обрела стабильность игра «Рубина» в обороне.

Не думаю, что измученный «Локомотив» поразит ворота гостей больше одного раза. И скорее всего, гости увезут из Москвы очки. Смущает, что Николич выиграл два предыдущих матча у Слуцкого. Но, на мой взгляд, сейчас тренд имеет все шансы измениться ввиду того, что по состоянию соперники находятся просто на разных полюсах".

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