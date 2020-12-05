«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 17-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Рубин».
Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.58.
«Локо» провалил абсолютно все матчи после Лиги чемпионов. Сейчас кадровая ситуация лишь ухудшилась (минус Зе Луиш, Крыховяк, Куликов). Так что поводов верить в «Локомотив» я не вижу. Думаю, что на ситуацию также влияют слухи о возможной смене руководства и тренера зимой. Напомню также, что «Локо» в последнее время не забивает больше гола за игру — да и это, можно сказать, за счастье.
«Рубин» Слуцкого, наоборот, находится в хорошем настроении. Почти все ведущие футболисты в строю. Прежде всего, речь про Деспотовича, чье присутствие радикально влияет на забивную мощь казанцев. Кроме того, обрела стабильность игра «Рубина» в обороне.
Не думаю, что измученный «Локомотив» поразит ворота гостей больше одного раза. И скорее всего, гости увезут из Москвы очки. Смущает, что Николич выиграл два предыдущих матча у Слуцкого. Но, на мой взгляд, сейчас тренд имеет все шансы измениться ввиду того, что по состоянию соперники находятся просто на разных полюсах".
- 5 декабря 2020
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
- 4 декабря 2020
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00