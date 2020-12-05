«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 17-го тура Российской премьер-лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Рубин».
Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.01.
«Клубы, которые представляли РПЛ в еврокубках, думаю, снова будут испытывать сложности. Если не все, то многие. Мы снова увидели их состояние. Все факторы в совокупности говорят против них. Это и пандемия, и травмы, и огромное количество игр в сжатые сроки. Видно, что футболисты за эти три месяца наелись. У «Локомотива» и так проблемы были, а тут еще и Зе Луиш добавился. В этом темном царстве в «Локомотиве» Зе Луиш как раз светлым пятном был. И то сломал. Остался, по сути, только Эдер, а он закостенел в «Локомотиве». Начинаем забивать того Эдера, который забивал в финале Евро, чемпионский гол «Зениту».
В общем, думаю, проблемы ждут «Локомотив». Надо что-то с составом думать Николичу. Райкович, Лысцов — это все не то. К Мурило снова вопросы. Где бы еще столько игроков на подмену найти. Крыховяка, как я понимаю, снова не будет. Проблемы скатываются в один гигантский ком.
Что касается «Рубина», то он остановил падение, победил ЦСКА. А сейчас должен вернуться после болезни Хвича Кварацхелия. Учитывая форму Деспотовича, они могут множество проблем создать москвичам. Деспотович прогрессирует в нашем чемпионате, это заметно.
Понятно, что «Локомотив» в таком состоянии, при таком составе раскрываться не станет. Будет пытаться дождаться своего шанса. Голов много не жду. «Рубин» тоже пока не настолько хорош, чтобы выходить и обязательно побеждать «Локомотив». Поэтому выберу осторожный вариант — «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Кем и как будет забивать «Локомотив», вообще не представляю».
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