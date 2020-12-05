«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Тамбов».
Ставка: победа «Спартака» в первом тайме и матче за 1.70, тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
«Есть вариант, что он не состоится, но я думаю, что футболисты «Тамбова» понимают, что если они не выйдут на поле, то для них это будет трагедия. Отсюда мои ставка — «Спартак» победит, «Спартак» победит в первом тайме и тотал больше 2.5.
«Спартак» не случайно находится в лидерах. Он царапается за все очки, за которые только можно. Да, сдали ЦСКА и «Зенит», но «Спартак» на своем поле с аутсайдерами начинает всегда с позиции силы и в первой тайме всегда имеет преимущество. Потом, когда они ведут в счете, то уже немножко побаиваются. В предыдущем матче с «Ротором» могли вничью сыграть и даже проиграть – это станет для «Спартака» уроком.
Мне думается, «Спартак» будет настроен только на победу, причем крупную, поэтому будет тотал больше 2.5».
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