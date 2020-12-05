Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ

«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Тамбов».

Ставка: победа «Спартака» в первом тайме и матче за 1.70, тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

«Есть вариант, что он не состоится, но я думаю, что футболисты «Тамбова» понимают, что если они не выйдут на поле, то для них это будет трагедия. Отсюда мои ставка — «Спартак» победит, «Спартак» победит в первом тайме и тотал больше 2.5.

«Спартак» не случайно находится в лидерах. Он царапается за все очки, за которые только можно. Да, сдали ЦСКА и «Зенит», но «Спартак» на своем поле с аутсайдерами начинает всегда с позиции силы и в первой тайме всегда имеет преимущество. Потом, когда они ведут в счете, то уже немножко побаиваются. В предыдущем матче с «Ротором» могли вничью сыграть и даже проиграть – это станет для «Спартака» уроком.

Мне думается, «Спартак» будет настроен только на победу, причем крупную, поэтому будет тотал больше 2.5».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020