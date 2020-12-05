«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч 10-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг» в 10-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.97.

«Матч очень важный с точки зрения чемпионской гонки. «Баварии» просто хочется всем тем, кто пытается вписаться в эту гонку, дать максимальный отпор и поставить на место. «РБ Лейпциг», конечно, с этого числа.



С точки зрения игры, то у «Баварии» она более устроенная, но именно тогда, когда «Бавария» выкладывается на 100%, а к этому матчу она готовится достаточно давно.



У «Лейпцига» есть некоторые проблемы в нападении. Заменить Тимо Вернера очень трудно и на сто процентов сделать это не удалось. В «Баварии» некоторые игроки начали получать передышку. Против «Атлетико» в Лиге чемпионов играл не самый основной состав, так что «Баварию» серьезную ставку делает на этот матч.



Мне кажется, что здесь «Бавария» должна побеждать. Хороший коэффициент на фору (-1.5). Да, ставка амбициозная, но если «Бавария» сыграет в свой футбол на сто процентов, то должна добиваться результата».