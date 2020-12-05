«Севилья» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид» в 12-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.65.

«Реал» в последнее время чудовищно плох, под Зиданом снова зашаталось тренерское кресло. Уже поговаривают, что его может сменить Рауль или Почеттино.



Если помните, у «Реала» в прошлом сезоне не задалось в определённый момент, но всё перевернула игра именно против «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан». Зидан сыграл очень тактически гибко, грамотно, и тогда «Реал» выиграл 1:0 благодаря голу Карима Бензема, практически ничего не позволив создать «Севилье». Сейчас тоже момент икс для Зидана – впереди встреча с мёнхенгладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Три матча подряд «Реал» не выигрывает, если мы берём чемпионат и Лигу чемпионов, так что сейчас уже не до красоты. У «Реала», как мы знаем, кадровые проблемы в обороне – отсутствие Серхио Рамоса достаточно серьёзная проблема. Сейчас нужен результат.



Как мне кажется, «Реал» постарается сыграть максимально организованно, а «Севилья» после 0:4 от «Челси» тоже на рожон не полезет. Плюс у «Севильи» Буну после коронавируса, Вацлик получил травму, так что в последней игре с «Челси» вообще третий вратарь играл. Я думаю, что это будет плотная, тесная игра в середине поля, с большим количеством единоборств и желтых карточек, но большого количества голов я не жду. Мне кажется, что матч может завершиться вничью. Здесь основной акцент должен быть на обороне. Если Варан и Начо не будут привозить, то «Севилье» забить будет непросто. Но и самой «Севилье» после 0:4 забить будет тоже непросто, потому что Лопетеги наверняка какие-то севильские капканы поставит. Мой прогноз на матч «Севилья» — «Реал» — тотал меньше 3".