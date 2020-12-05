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«Айнтрахт» – «Боруссия»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 10-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» – «Боруссия»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 10-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Айнтрахт» – «Боруссия Дортмунд» в рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Айнтрахта» за 2.50.

«Перед этим матчем «Боруссия» потеряла сразу двух ключевых игроков: Холланда и Хуммельса. Компенсировать такие потери, к сожалению, невозможно. Что касается «Айнтрахта», то это команда, хорошо атакующая. Андре Силва в последнем туре забил два гола. Да и вообще, если этого нападающего хорошо снабжать, он будет приносить результат.

«Дортмунд» нельзя сказать, что играл вторым составом, то есть у «Айтрахта» есть преимущество ещё и по свежести. Учитывая проблемы «Боруссии», хозяева мне представляются чуть ли не фаворитами. Предлагаю сыграть индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5».

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