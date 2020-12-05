«Челси» – «Лидс»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 11-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Лидс».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Лидса» за 3.10.
«Чудесная сухая серия Эдуара Менди продолжается. На этот раз вратарь «Челси» не пропустил в Севилье, где его команда одержала разгромную победу и обеспечила себе первое место в группе. Это уже попахивает какой-то чертовщиной. Менди играет очень спокойно – это главное его отличие от Кепы, при взгляде на которого у защитников тут же начиналась дрожь.
Но всё-таки нет никаких объективных обстоятельств к тому, чтобы «Челси» во всех матчах играл на ноль. Мне кажется, что это должно измениться именно во встрече с «Лидсом». Во-первых, «Лидс» – команда очень боевая, быстрая, прессингующая и бескомпромиссная. Во-вторых, даже несмотря на то что «Челси» дал отдохнуть некоторым игрокам во встрече с «Севильей», всё-таки усталость после Лиги чемпионов у топ-клубов чувствуется всегда, независимо от ротации.
Предлагаю рискнуть и взять индивидуальный тотал «Лидса» больше 1.5. Мне кажется, этот риск в данных обстоятельствах вполне оправдан».
- 5 декабря 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:35