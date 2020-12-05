Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» – «Лидс»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 11-го тура АПЛ

«Челси» – «Лидс»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 11-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Лидс».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Лидса» за 3.10.

«Чудесная сухая серия Эдуара Менди продолжается. На этот раз вратарь «Челси» не пропустил в Севилье, где его команда одержала разгромную победу и обеспечила себе первое место в группе. Это уже попахивает какой-то чертовщиной. Менди играет очень спокойно – это главное его отличие от Кепы, при взгляде на которого у защитников тут же начиналась дрожь.

Но всё-таки нет никаких объективных обстоятельств к тому, чтобы «Челси» во всех матчах играл на ноль. Мне кажется, что это должно измениться именно во встрече с «Лидсом». Во-первых, «Лидс» – команда очень боевая, быстрая, прессингующая и бескомпромиссная. Во-вторых, даже несмотря на то что «Челси» дал отдохнуть некоторым игрокам во встрече с «Севильей», всё-таки усталость после Лиги чемпионов у топ-клубов чувствуется всегда, независимо от ротации.

Предлагаю рискнуть и взять индивидуальный тотал «Лидса» больше 1.5. Мне кажется, этот риск в данных обстоятельствах вполне оправдан».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020