«Челси» – «Лидс»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 11-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Челси» – «Лидс».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Лидса» за 3.10.

«Чудесная сухая серия Эдуара Менди продолжается. На этот раз вратарь «Челси» не пропустил в Севилье, где его команда одержала разгромную победу и обеспечила себе первое место в группе. Это уже попахивает какой-то чертовщиной. Менди играет очень спокойно – это главное его отличие от Кепы, при взгляде на которого у защитников тут же начиналась дрожь.



Но всё-таки нет никаких объективных обстоятельств к тому, чтобы «Челси» во всех матчах играл на ноль. Мне кажется, что это должно измениться именно во встрече с «Лидсом». Во-первых, «Лидс» – команда очень боевая, быстрая, прессингующая и бескомпромиссная. Во-вторых, даже несмотря на то что «Челси» дал отдохнуть некоторым игрокам во встрече с «Севильей», всё-таки усталость после Лиги чемпионов у топ-клубов чувствуется всегда, независимо от ротации.



Предлагаю рискнуть и взять индивидуальный тотал «Лидса» больше 1.5. Мне кажется, этот риск в данных обстоятельствах вполне оправдан».