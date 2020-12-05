«Челси» – «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 11-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Челси» – «Лидс».
Ставка: обе забьют за 1.60, тотал больше 3.5 мяча за 2.24.
«Лидс» должен был забивать минимум пять мячей в ворота «Эвертона». Команда Марсело Бьельсы продолжает восхищать своей игрой, и наконец-то Его Величество Футбол отблагодарил её тремя очками. «Ирискам» йоркширцы забили всего раз, но этого хватило для победы, и это, конечно, очень важно в психологическом плане.
Ожидаю очередную огненную игру в исполнении «Лидса». Нынешний «Челси» сам заточен под атакующий футбол, не очень хорош в игре без мяча, так что, кажется, у Менди работы здесь будет немало.
Но и белые, конечно, позволяют соперникам слишком много. Когда атакуешь большими силами, а крайние защитники проводят на чужой половине поля времени больше, чем на своей, это неизбежно развязывает руки соперникам.
С классом у атакующих игроков «Челси» всё в порядке, и они должны будут чувствовать себя достаточно вольготно.
Ну а «Лидс», почти не сомневаюсь, попытается с первых минут задавить «Челси», как ему удалось это сделать в игре с «Ман Сити».
В общем, игра строго рекомендована к просмотру. Даже если в ней будет забит всего один мяч, как это было в прошлом матче «Лидса», удовольствие от лицезрения его игры гарантировано".
- 5 декабря 2020
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