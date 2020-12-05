«Севилья» — «Реал»: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Испании

Известный блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Реал Мадрид».

Ставка: «Реал» не проиграет за 1.55.

«Давно у Зинедина Зидана не было такого геморроя. Вылет из Лиги чемпионов — возможен, выход в плей-офф Лиги чемпионов — возможен, выход в Лигу Европы — возможен. Борьба за чемпионство в Испании — возможно, а возможно и нет.



Невероятно «интересный» этап мадридского «Реала». «Севилья» — это не самый приятный соперник, чтобы входить в это суперкризисное время с переломанными, травмированными игроками. Игроками, которые недовольны Зиданом.



«Севилья» перед этим проиграла в Лиге чемпионов. Она явно расстроена. Явно захочет доказать нам что-то обратное. Но усталость есть и у той, и у другой команды. Обе команды провели тяжёлый с психологической и физической точки зрения матч. Я думаю, что обе команды понимают, что им нужна победа.



Зидан будет аккуратен с точки зрения выстраивания игры, но у него нет никаких ресурсов, так как того же Серхио Рамоса будут придерживать, чтобы он смог сыграть против «Боруссии» Мёнхенгладбах. Соответственно все проблемы Варана как защитника будут на помосте. Непонятно, будет ли играть Дани Карвахаль или снова Лукас Васкес, из-за чего есть проблема с правым флангом.



Опять не сыграет Эден Азар, то есть необходимый игрок с креативом и обострением снова отсутствует. Вся надежда сейчас на Винисиуса и Родриго. Эти два человека должны спасть Зидана. Хотят они это делать или нет — это ключевой вопрос этой игры. Я ставлю на то, что «Реал» не проиграет».