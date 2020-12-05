«Ювентус» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч 10-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Торино».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Туринское дерби — это всегда серьёзные ожидания. Впрочем, в последние годы гранатовые не очень хорошо играют против принципиального соперника — победы бывают крайне редко. В чём шанс для «Торино»? Я думаю, лишь в том, что у «Ювентуса» продолжаются перестройка и погружение в игровые идеи Андера Пирло. То есть игровое качество Роналду и компания показывают не всегда. При этом поражений в Серии А пока нет и уже оформлен выход в плей-офф Лги чемпионов. Ну а последствия перестройки — это нынешнее 4-е место в чемпионате Италии, и это после девяти туров.



«Торино», кстати, в последних турах смотрится не так уж и плохо — были упорный матч против «Интера» и четыре очка в играх с «Сампдорией» и «Кротоне». Думаю, что получится огорчить и голкипера «Ювентуса». Пирло в этом матче не сможет рассчитывать на Альваро Морату, пока главного бомбардира этого сезона. Но есть гениальный португалец и пока не отличавшийся Дибала. Эта парочка вполне может сделать результат. Не факт, что именно трёхочковый».