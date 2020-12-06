«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 11-го тура чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.08.



«Все глаза мира будут направлены на Лондон и на стадион «Тоттенхэма», где эта команда сыграет с «Арсеналом». Дерби северного Лондона – здесь много говорить не надо, это принципиально и красиво.



К нестабильному «Арсеналу» мы привыкли – то, что произошло в матче с «Вулверхэмптоном», удивлять не должно, как и прогнозируемая победа над «Рапидом». В любом случае команду подколбашивает. Пока Томас Парти не может играть постоянно, он и в эту игру не будет вписан из-за проблем. Без Парти будет сложно, «Арсенал» постоянно трясет.



В этом плане «Тоттенхэм» отличается более стабильной игрой. Если мы посмотрим, то в АПЛ команда выдала четыре матча на ноль – это дико круто. Жозе Моуринью, как мы знаем, совершенно спокойно ставит игру в обороне. Это у него получается и сейчас, потому что пока еще медовый месяц Жозе с «Тоттенхэмом» длится. Да, была сумасшедшая перестрелка с ЛАСКом, но это контекст, который не имеет отношения к матчам АПЛ. Здесь будет предельная концентрация, будет примерно такой же матч, как с «Челси» получился у «Тоттенхэма». Только там «Тоттенхэм» приехал не проигрывать, и если получится, то победить, а здесь, скорее, победить, но сыграть в обороне строго.



Я жду низовой матч, думаю, что «Тоттенхэм» стабильнее. «Тоттенхэм» в хорошей форме, Тоби будет не хватать, но я думаю, что команда уже научилась играть без него. В этой встрече я бы поставил на победу «Тоттенхэма». Ему нужно укрепиться в своем статусе. Если победа в дерби состоится, то это будет серьезное притязание на что-то большее, чем просто попадание в зону Лиги чемпионов. Победа «Тоттенхэма» в этой встрече, мне кажется, вполне может состояться».