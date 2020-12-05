«Краснодар» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ротор».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.18.
«Краснодар» наконец-то выиграл в Лиге чемпионов. И это может помочь команде раскрепоститься, сбросить какой-то груз. Наконец-то краснодарцы сыграли организованно, выполнили установку Мусаева. Как раз после «Ренна» «Краснодар» может побежать, может начать забивать. С атакой не все хорошо было в последнее время. Конечно, силы были потрачены в матче Лиги чемпионов, но на позитиве можно сыграть хорошо. Тем более «Краснодар» понимает, что надо срочно выправлять ситуацию в турнирной таблице, слишком глубоко он упал.
«Ротор» в прошлом туре мог забить «Спартаку», но уже в который раз страдает реализация. Не хватает футболистам качества в завершении атак, хотя играют они с большим желанием.
Против «Краснодару» сложно будет «Ротору», это объективно. Тем более сейчас хозяева будут в хорошем настроении, полетят забивать. Поставлю на них с форой (-1.5) мяча. Важно еще, что все вернулись в строй. У Мусаева есть выбор. И состав стал мощнее".
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