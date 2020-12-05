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«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ

«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 17-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов».

Ставка: победа «Спартака» в 2-3 мяча за 2.15.

«Проблемы у «Тамбова» остаются, они никуда не делись. Но слышал, что игроки «Тамбова» хотят выйти и сыграть на победу, показать, что они что-то могут и умеют. Многим нужно демонстрировать себя перед будущими работодателями. Как вся эта история закончится с «Тамбовом», я не знаю. Какие-то решения будут приниматься уже во время паузы. Но игроки ведут себя странно. Вы либо не выходите — добивайтесь своего, либо уже выходите и бейтесь за результат.

Но «Спартак» все это не должно волновать. Если не забирать здесь свои очки, то о чем вести речь. Как и в прошлом туре, надо обязательно выигрывать, делать это убедительно. Впереди более тяжелые встречи до перерыва — тот же выезд в Петербург.

Понятно, что в прошлом году «Спартак» дома проиграл «Тамбову», была тяжелая игра. В первом круге в Саранске тоже не было легко. Но сейчас, когда такая ситуация в «Тамбове» складывается, «Спартак» обязан побеждать без проблем. Ставлю на то, что он выиграет в 2 или 3 мяча».

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