«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.

«Матч лидеров немецкого чемпионата. «Лейпциг» может и обойти «Баварию» в случае победы. Но он сейчас в сложной ситуации. Сейчас встреча важная, а потом еще игра за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Тяжелый график.



Разные игры команды провели на неделе. «Бавария» не полностью основным составом вырвала ничью в Мадриде. «Лейпциг» же вел в два мяча в Турции, но чуть не упустил победу. В концовке забили важнейший мяч и выиграли 4:3.



Последние игры между этими соперниками были не очень результативными. В прошлом сезоне дважды сыграли вничью. Но сейчас трудновато гостям будет. «Бавария» после отдыха может выдать матч в своем стиле и задавать «Лейпциг». Гостям нужно думать и о «Манчестере». Но оборона «Баварии» далека от совершенства, многое позволяет соперникам.



Выбираю ставку — «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча».