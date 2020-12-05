«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг».
Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.00.
«Матч лидеров немецкого чемпионата. «Лейпциг» может и обойти «Баварию» в случае победы. Но он сейчас в сложной ситуации. Сейчас встреча важная, а потом еще игра за выход в плей-офф Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Тяжелый график.
Разные игры команды провели на неделе. «Бавария» не полностью основным составом вырвала ничью в Мадриде. «Лейпциг» же вел в два мяча в Турции, но чуть не упустил победу. В концовке забили важнейший мяч и выиграли 4:3.
Последние игры между этими соперниками были не очень результативными. В прошлом сезоне дважды сыграли вничью. Но сейчас трудновато гостям будет. «Бавария» после отдыха может выдать матч в своем стиле и задавать «Лейпциг». Гостям нужно думать и о «Манчестере». Но оборона «Баварии» далека от совершенства, многое позволяет соперникам.
Выбираю ставку — «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча».
- 5 декабря 2020
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