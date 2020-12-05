«Рома» — «Сассуоло»: прогноз Александра Аксёнова на матч 10-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 10-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Сассуоло».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.61.
«В чемпионате Италии пройдет интересный матч — «Рома» — «Сассуоло».
Удивительное дело, в прошлом туре ни те, ни другие не сумели забить. «Рома» проиграла крупно «Наполи», без своих голов. «Сассуоло», который забивает чуть ли не больше всех, вдруг не смог отметиться в матче с «Интером». Вот такие два одинаковых провала. Удивительно, что не было голов, ни у «Ромы», ни у «Сассуоло».
Ведь мы помним, что обе команды здорово начали сезон, несмотря на какие- то кадровые проблемы. Были голы, победы, нахождение в верхней части турнирной таблицы. В общем, это было необычно, что проиграли с такими счетами еще и не результативно для себя.
Мне кажется, в этом матче все будет наоборот. И те и другие играют в атаку и не очень хорошо смотрятся в обороне. Поставлю комбинированный прогноз — тотал больше 2.5 гола и обе забьют».
- 5 декабря 2020
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