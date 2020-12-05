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«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.80.

«Время ставок на английский футбол. В центре внимания игра «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Матч крайне любопытный, хотя бы потому что «молотобойцы» играют выше всяких ожиданий. Они отстают от первого места совсем чуть-чуть, и это про «Манчестер Юнайтед» сказать невозможно.

Думаю, что обе команды хотят продлить победную серию, которая у них наметилась. Учитывая, что лондонцы дома не проигрывают манкунианцам уже на протяжении трех лет, то надо ставить на то, что они снова не проиграют.

Отметим, что в последних пяти домашних очных матчах «Вест Хэм» выиграл три раза, а на счету «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в противостоянии с этим клубом».

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