«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.80.



«Время ставок на английский футбол. В центре внимания игра «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Матч крайне любопытный, хотя бы потому что «молотобойцы» играют выше всяких ожиданий. Они отстают от первого места совсем чуть-чуть, и это про «Манчестер Юнайтед» сказать невозможно.



Думаю, что обе команды хотят продлить победную серию, которая у них наметилась. Учитывая, что лондонцы дома не проигрывают манкунианцам уже на протяжении трех лет, то надо ставить на то, что они снова не проиграют.



Отметим, что в последних пяти домашних очных матчах «Вест Хэм» выиграл три раза, а на счету «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в противостоянии с этим клубом».