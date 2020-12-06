«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 11-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 3.13.

«Обе команды играли в четверг в Лиге Европы. Но там составы не были оптимальными, особенно у «Арсенала», который дома легко переиграл «Рапид». «Тоттенхэм» играл почти основной, но без Кейна. Задачу лондонцы решили, но игра получилась яркой и эмоциональной. Австрийский ЛАСК даже ушел от поражения — 3:3.



Силы потратила команда Моуринью, но в целом сейчас в тонусе находится «Тоттенхэм», и он будет фаворитом дерби Северного Лондона. Выигрывать у «Рапида» — это одно, но в чемпионате дела совсем не идут у «Арсенала». В чемпионате последний успех был 1 ноября. Тогда обыграли «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Но дальше ничья 0:0 с «Лидсом», а дома вообще два поражения подряд — 0:3 от «Астон Виллы» и 1:2 от «Вулверхэмптона». Понятно, что какие-то выводы делаются в «Арсенале», постарается команда прибавить. Но «Тоттенхэм» на ходу, у него потрясающе результативный футбол. Кейн и забивает, и раздает. По системе «гол+пас» рядом никого нет.



Я поставлю на победу «Тоттенхэма» с форой (-1). «Арсенал», на мой взгляд, по силе состава уступает, да и шлейф негативных результатов помешает сыграть раскрепощенно».