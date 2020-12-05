«Бавария» — «РБ Лейпциг»: во сколько начало матча, где будет трансляция, какой канал

5 декабря состоится матч 10-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех гостей оценён в 6.95. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.60.



Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.48, на гол в первые 15 минут — за 2.50.