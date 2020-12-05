«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Рубин».



Ставка: ничья за 3.32.

«Московский «Локомотив» после 16 туров — на 7-м месте. Только в двух последних турах «железнодорожники» прервали падение победой в матче с «Арсеналом» (1:0), после чего в Грозном поделили очки с «Ахматом» (0:0).



Перед сегодняшним матчем в активе столичного клуба 25 очков, что на четыре меньше, чем у «Ростова» из зоны еврокубков. В матче Лиги чемпионов подопечные Марко Николича так и не смогли одержать первую победу за весь сезон, проиграв «Зальцбургу» (1:3), но надежда на продолжение евросезона в Лиге Европы еще осталась.



«Рубин» неплохо стартовал, но команда потеряла концентрацию, что в итоге привело Казань на девятое место в турнирной таблице. Казань не сильнее в техническом плане, но физическое состояние игроков лучше. «Локо» выглядел уставшим в игре Лиги чемпионов и вряд ли футболисты успеют восстановиться за столь короткий срок. Считаю, что преимущество на стороне гостей и рискну сделать ставку на ничью, которая сегодня устроит всех».