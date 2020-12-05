«Челси» – «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч 11-го тура чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» – «Лидс».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.92.

«Челси» на своем стадионе встречается с «Лидсом». Гости кусались в первых турах, но постепенно запал пропал.



«Аристократы» не так давно уничтожили «Севилью» (4:0) в Лиге чемпионов и закрепились на первой строчке, гарантировав себе выход с первой строчки в плей-офф. В английской Премьер-Лиге они дали бой лидеру в турнирной таблице «Тоттенхэму» (0:0) и сохранили промежуточное третье место.



Думаю, лондонцы продолжат стабильно набирать очки и отрываться от конкурентов, пока те теряют очки. Они имеют большие перспективы со столь молодыми лидерами, так что на своем поле являются достаточно грозной силой и способны обыгрывать не самые крепкие команды.



«Павлины» давали бой фаворитам на старте чемпионата, правда постепенно сбавили обороты. Сейчас им не удается обыгрывать даже «Саутгемптон» (0:2) с «Ньюкаслом» (0:2), хотя в предыдущем туре неожиданно одолели «Эвертон» с минимальным счетом 1:0 в Ливерпуле.



Считаю оптимальной ставку на фору хозяев. Гости особо ничего не демонстрируют в последнее время и вряд ли поднимутся выше экватора, а вот оппонент заслуживает явно большее. «Белые» борются с грандами, но все равно терпят от них поражения.



Мой прогноз — азиатская фора (-1) на «Челси».