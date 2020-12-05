Биатлон сегодня: расписание гонок, во сколько начало, где покажут

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) проходит второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований.
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.
6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.
В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
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