Биатлон: смотреть онлайн, календарь Кубка мира-2020/2021, какой канал покажет

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия
Расписание соревнований.
5 декабря
15:20 — гонка преследования, мужчины.
17:15 — эстафета, женщины.
6 декабря
14:45 — эстафета, мужчины.
17:15 — гонка преследования, женщины.
В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.
В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
- 5 декабря 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:35