Биатлон: смотреть онлайн, календарь Кубка мира-2020/2021, какой канал покажет

С 3 по 6 декабря в Контиолахти (Финляндия) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет «Матч ТВ».



Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Расписание соревнований.



5 декабря

15:20 — гонка преследования, мужчины.

17:15 — эстафета, женщины.



6 декабря

14:45 — эстафета, мужчины.

17:15 — гонка преследования, женщины.



В состав мужской сборной России на стартовые этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Пётр Пащенко и Семён Сучилов. Однако Бабиков, сдавший положительный тест на COVID-19, и контактировавший с ним Гараничев в Контиолахти не выступят.



В заявку женской команды были включены: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.