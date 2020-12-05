«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Рубин».
Ставка: ничья за 3.20.
«Когда «Локомотив» играет в чемпионате России, голов не бывает много. «Рубин» сегодня – это не подарок. Неслучайно ЦСКА дважды обжегся на нем. Когда Деспотович играет, то у «Рубина» в атаке получается очень хорошая тройка: Хвича, Макаров и тот же Деспотович. Каждый из них может забить, может обыграть. Очень интересная атака у «Рубина».
У «Локомотива» есть проблемы с составом. Самое главное – команда сильно выплескивает эмоции в Лиге чемпионов. Немного этих эмоциональных сил не хватает на чемпионат страны.
Однако это в любом случае это опытная команда, которой много и не забьешь. Поэтому думаю, что здесь сыграет молодость против опыта, но будет ничья».
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