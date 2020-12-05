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«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ 5 декабя

«Спартак» — «Тамбов»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ 5 декабя
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Тамбов» в 17-м туре РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: гол «Спартака» в каждом тайме за 1.87.

«Должок за «Спартаком» по прошлому сезону. Тогда дважды «Тамбов» обыграл «Спартак». Конечно, тогда это сильно взбудоражило болельщиков «Спартака» и добавило вистов «Тамбову», если мы говорим о прошлом чемпионате.

Сейчас ситуация иная — «Спартак» идет в лидерах. Конечно, большая проблема — отсутствие Романа Зобнина, но, думаю, Тедеско найдет ему замену. Если мы говорим про центр поля, то Наиль Умяров вполне может сыграть там достойно.

Мы знаем о финансовых проблемах «Тамбова», о проблемах внутри клуба. Команда собирается переезжать, команде не платят деньги. Футболисты чуть ли не бойкотируют тренировки и грозились не выйти на матч со «Спартаком». Выйти-то они выйдут, но настроение в коллективе, сами понимаете, не лучшее.

Думаю, игра будет похожа на матч предыдущего тура с «Ротором». «Спартак» постарается агрессивно начать, быстро забить. Против такого соперника, который глубоко обороняется, это очень важно. Потом уже нужно будет развивать преимущество. Плюс, выходящие со скамейки Бакаев и Урунов всячески стараются показать свою необходимость нынешнему «Спартаку». Если ты борешься за что-то серьезное, дома терять очки с таким соперником «Спартаку» противопоказано.

Мой прогноз — «Спартак» забьет в обоих таймах за 1.87. Верю в команду Тедеско».

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