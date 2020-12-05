«Краснодар» — «Ротор»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Ротор».
Ставка: гол «Краснодара» в первом тайме за 1.60.
«Краснодар» после победы над «Ренном» воодушевлен. Он продолжит выступления в еврокубках. И у «Краснодара» вернулись практически все, кто был в лазарете. Это большое подспорье для команды Мурада Мусаева. И «Краснодар» сейчас играет дома.
«Краснодар», конечно, в чудовищном положении в турнирной таблице, его нужно выправлять. В еврокубках решили задачу, продлили себе выступление в Лиге Европы на весну. Теперь акцент должен быть на матч РПЛ. Те три тура, которые остались в этом году, возможность для «Краснодара» свои позиции подправить…
«Ротор» — соперник вполне подходящий, чтобы его дома обыграть. В первом круге, как мы помним, матч не состоялся из-за эпидемии коронавируса в волгоградском клубе. Должны были играть, даже составы на сайте премьер-лиги опубликовали, команды приехали на стадион, но в последний момент приняли решение не играть.
Здесь сыграют. И «Краснодар» безусловный фаворит. Но он давненько не забивал больше одного мяча. В последний раз это случалось в домашней игре с «Рубином» (3:1). Матч состоялся где-то 5 или 6 туров назад.
«Краснодар» наверняка сделает ставку на первый тайм. У «Ротора» в центре высоченные Гогуа и Кверквелия, «Краснодар» должен иметь преимущество внизу. Ставка на быстрый гол здесь должна быть. Мусаев это прекрасно понимает. Думаю, на эмоциях, полученных в Лиге чемпионов, «Краснодар» сразу пойдет вперед.
Мой прогноз — «гол «Краснодара» в первом тайме» за 1.60. Можно сыграть «победу «Краснодара» в первом тайме» за 1.8. За коэффициент выше «двойки» также вариант нравится — «победа «Краснодара» в первом тайме и матче».
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