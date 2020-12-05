«Кадис» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Кадис» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.03, гол Месси за 1.05.

«Кадис», дебютант Примеры, будет принимать «Барселону». Кто бы мог подумать, что к этому туру (12-му) команды будут соседствовать в таблице. Но, правда, у «Кадиса» на два матча больше сыграно. Но они идут рядом — 6-е и 7-е места.



«Барселона» потихоньку свою игру нащупывает, несмотря на обилие травм. Но хорошие матчи у «Барселоны» попадаются. «Осасуну» 4:0 обыграли. В Венгрии крупно победили «Ференцварош». Брэтуэйт забивает, Гризманн начал забивать. Есть возможность дать отдохнуть Коутиньо и Месси. Даже Дембеле наконец-то забил. «Барселона» в хорошем настроении отправляется в гости к «Кадису», если не брать кадровые проблемы в обороне.



«Кадис» — команда организованная. Но, как я и предполагал, после удачного начала команда начнет сползать вниз. Три матча подряд у «Кадиса» без побед. В последнем туре «Кадис» сыграл вничью 1:1 на выезде в Эльче. Но «Барселона» — совсем другая история.



Отдохнувший Месси полон сил. Должно быть интересно. «Барселона» сильнее «Кадиса». Но я не нашел прошлые их противостояния в Примере.



Думаю, «Барселона» выиграет минимум в два мяча. Мой прогноз — «Барселона» с форой (-1.5) мяча» за 2.03.



И еще бы я попробовал взять гол Месси. В прошлый раз я рекомендовал гол Гризманна. Он случился достаточно быстро, еще в первом тайме. И сейчас, раз уж все забивают — и Дембеле, и Брэтуэйт, и Гризманн, почему бы не отличиться Месси. В прошлом матче он забил и получил желтую за показанную футболку Диего Марадоны. Гол Месси за 1.75 надо пробовать играть".