«Вердер» — «Штутгарт»: прогноз Романа Нагучева на матч 10-го тура чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Вердер» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» за 2.45, тотал больше 2.5 мяча за 1.64.

«Две самые симпатичные команды, которые в этом сезоне вряд ли претендуют на чемпионство. Да, они могут заскочить в еврокубки.



«Штутгарт» и «Вердер» показывают, что Бундеслига, в которой забивали по 40 голов за тур, никуда не делась. Мне кажется, что в ближайшем туре они снова порадуют нас результативным футболом.



«Штутгарт» – команда, которая в каждом туре показывает, что произойти может что угодно. Если они ведут 2:0 или уступают 0:2, произойти может все.



«Вердер» впервые за долгое время отобрал очки у «Баварии», но потратил столько сил, что в следующей туре уступил. Поэтому мне кажется, что в этом матче не хватает болельщиков. Однако даже без них команды покажут результативный футбол.



Предположил бы, что выиграет «Штутгарт». Также взял бы ТБ (2.5). Правда, не исключено, что будет много голов, но никто не победит. Однако «Штутгартт» выглядит более прочно, чем «Вердер».