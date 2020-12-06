«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.36.

«Положение новосибирцев продолжает оставаться шатким, даже несмотря на то, что они выиграли шесть матчей из семи последних. Причина все та же: «Барыс» взялся за ум и начал набирать очки. А благодаря своему запасу матчей будет выдавливать кого-то из зоны плей-офф Восточной конференции. Причем варианта только два: либо «Сибирь», либо «Торпедо». Это означает, что очки «Сибири» нужны гораздо больше, чем «Локомотиву», но ярославцы при этом выглядят на льду основательнее новосибирцев.



Есть в этом противостоянии и еще один нюанс – статистический. Но тут «фурункул» назрел до такой степени, что ему пора прорываться. Дело в том, что в этом противостоянии вот уже десять «междусобойчиков» подряд побеждают хозяева. А последняя гостевая победа, которую, кстати, одержали ярославцы в Новосибирске, датирована октябрем 2014 года. То есть, вот уже шесть с лишним лет гости не могут победить. То есть, серия, которая с каждым разом выглядит все более неадекватной и невменяемой исключительно из-за своих размеров.



Поэтому я предлагаю поиграть на ее прерывание, тем более, что этому способствуют реальные возможности команд. То есть, гости после шестилетнего перерыва наконец-то удосужатся победить. Причем сделают это в основное время, но, скорее всего, с минимальным преимуществом в счете».