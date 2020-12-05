«Локомотив» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ 5 декабря

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Рубин».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«Одна из самых интересных игр тура, но «Локомотив», конечно, много силенок оставил на неделе в игре с «Зальцбургом». Это, безусловно, может сказаться. Плюс, у «Локомотив» очень серьезные проблемы с составом. Смолов выбыл, Зе Луиш получил тяжелую травму, Крыховяк с коронавирусом, Куликов с дисквалификацией и коронавирусом, Магкеев с дисквалификацией. В общем, проблем у команды Марко Николича более чем. Еще и трагическая новость пришла в семью Миранчуков: скончался отец братьев. Это тоже на настроение Антона может серьезно повлиять.



«Рубин» после победы над ЦСКА снова почувствовал определенную уверенность. Да, не будет дисквалифицированного Самошникова. Есть опять проблемы с Деспотовичем, который вышел и забил ЦСКА, но был заменен.



«Рубин», понимая все привходящие факторы, вряд ли с «Локомотивом» полезет в открытый бой. Будет очень тесный и плотный матч. Зная, как Слуцкий готовит команду к таким играм, «Рубин» сделает акцент на очень внимательной игре в обороне. «Локомотив» же вообще с трудом создает моменты. При Николиче больше двух мячей «Локомотив» никогда не забивал. Вряд ли стоит и здесь ждать верховой игры».