Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Барыс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

«Барыс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Витязь».

Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.87.

«Пожалуй, теперь, после третьей подряд победы, можно констатировать, что период разброда и шатаний в казахстанском клубе завершен, все, кому положено, взялись за ум, и принялись играть в хоккей, а не заниматься ерундой, как раньше. И дело тут даже не в том, что победа третья подряд, а в том, что одержана она над «Локомотивом». А это, знаете ли, крепкий орешек для любого и хорошая лакмусовая бумажка реального положения дел.

Теперь в Нур-Султан приезжает… как бы это помягче выразиться… ни разу не «Локомотив». А совсем наоборот, «Витязь», который вроде бы хочет попасть в плей-офф, и даже может туда попасть, если «Северсталь» продолжит свое затяжное пике. Примечательно, что и «Барыс», и «Витязь» занимают в своих конференциях девятые места, но какие же это разные девятые места! Более того, «Витязь» даже набрал больше очков, чем товарищи из солнечного Казахстана. Но у «Барыса» впереди нелегкий, но почти обязательный подъем в турнирной таблице, в район, который непосредственно граничит с первой четверкой. А у «Витязя» — нелегкая борьба в надежде стать кандидатом на четвертофинальное съедение армейцами Москвы или Питера, что, собственно говоря, без разницы.

То есть, потенциал у соперников разный, что особенно отчетливо отражается в статистике личных встреч. Где у «Барыса» почти трехкратное преимущество по числу побед в «междусобойчиках», и шесть выигранных подряд матчей. Стало быть, от последней победы «Витязя» нас отделяет ровно четыре года, а на выезде подольчане выигрывали в последний раз и вовсе более шести лет тому назад.

Внушают такие цифры? Мне – даже очень. Поэтому вне всякого сомнения гружу на «Барыс», а точнее, на его победу в основное время. Думаю, на пару-тройку шайб больше казахстанцы забьют».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020