«Барыс» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Витязь».

Ставка: победа «Барыса» с форой (-1.5) за 2.87.

«Пожалуй, теперь, после третьей подряд победы, можно констатировать, что период разброда и шатаний в казахстанском клубе завершен, все, кому положено, взялись за ум, и принялись играть в хоккей, а не заниматься ерундой, как раньше. И дело тут даже не в том, что победа третья подряд, а в том, что одержана она над «Локомотивом». А это, знаете ли, крепкий орешек для любого и хорошая лакмусовая бумажка реального положения дел.



Теперь в Нур-Султан приезжает… как бы это помягче выразиться… ни разу не «Локомотив». А совсем наоборот, «Витязь», который вроде бы хочет попасть в плей-офф, и даже может туда попасть, если «Северсталь» продолжит свое затяжное пике. Примечательно, что и «Барыс», и «Витязь» занимают в своих конференциях девятые места, но какие же это разные девятые места! Более того, «Витязь» даже набрал больше очков, чем товарищи из солнечного Казахстана. Но у «Барыса» впереди нелегкий, но почти обязательный подъем в турнирной таблице, в район, который непосредственно граничит с первой четверкой. А у «Витязя» — нелегкая борьба в надежде стать кандидатом на четвертофинальное съедение армейцами Москвы или Питера, что, собственно говоря, без разницы.



То есть, потенциал у соперников разный, что особенно отчетливо отражается в статистике личных встреч. Где у «Барыса» почти трехкратное преимущество по числу побед в «междусобойчиках», и шесть выигранных подряд матчей. Стало быть, от последней победы «Витязя» нас отделяет ровно четыре года, а на выезде подольчане выигрывали в последний раз и вовсе более шести лет тому назад.



Внушают такие цифры? Мне – даже очень. Поэтому вне всякого сомнения гружу на «Барыс», а точнее, на его победу в основное время. Думаю, на пару-тройку шайб больше казахстанцы забьют».