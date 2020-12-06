«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 11-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.19.

«На матче «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» будут зрители. Четыре тысячи болельщиков на «Энфилде» — это уже ощутимая поддержка. «Ливерпуль» будет владеть преимуществом. Больше владеть инициативой, больше наносить ударов.



«Вулверхэмптон» по- прежнему такая же организованная команда, как и раньше, но впереди стала на порядок менее интересной по сравнению с прошлым сезоном. Главная причина заключается, на мой скромный взгляд, в Адама Траоре. Человек, который был главной движущей силой этой команды по цифрам и в тактическом смысле. От него очень многое зависело в атакующих действиях.



В прошлом сезоне в каждой второй игре он отмечался результативными действиями. В этом сезоне у него 0 забитых мячей и 0 передач. Понятно, что были болячки, операции, одна из которых была неудачной. Он играл на уколах, потом снова пришлось делать операцию. Так он и не вышел на свой уровень. Это одна из причин, по которой «Ливерпуль» подписал не его, а Жоту. Нет того прессинга, который он оказывал на соперников, нету остроты, которую он обеспечивал, прострелов, ударов. Нет его ускорения, поэтому «Вулверхэмптон» от этого и страдает. От этого поблекли и его действия впереди.



Все вы, наверное, видели ту травму, которую получил в прошлом матче мексиканский нападающий «Вулверхэмптона», а он был лучшим бомбардиром команды. Получается, что «волки» лишились двух лучших игроков впереди. Это ещё один довод в пользу того, что в ближайшее время не будет всё хорошо в атакующих действиях «Вулверхэмптона». Это ещё один довод, чтобы предположить, что у «Ливерпуля» будет преимущество по ударам.



«Ливерпуль» против «Аякса» провёл матч в энергосберегающем режиме. Думаю, что основные силы он сберёг для матча АПЛ, поэтому помимо всех статистических вариантов хочется поставить на то, что «Ливерпуль» победит, но много мячей вряд ли будет забито. «Вулверхэмптон» сосредоточится на игре без мяча, будет действовать вторым номером, как он и действовал раньше во встречах с мерсисайдцами.



Думаю, что «Ливерпуль» своё возьмёт, а значит, ставим на победу «Ливерпуля» при тотале матча меньше 3.5 мяча».