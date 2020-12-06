«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч 11-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Арсенал».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

«Очередное лондонское дерби. «Тоттенхэм» как раз в прошлом туре подобный матч проводил в гостях. Он достаточно аккуратно сыграл против «Челси», добившись нужного для себя результата.



«Шпоры» не пропускают уже в трех турах в Англии. Тот факт, что в Лиге Европы у них получилась такая яркая голевая игра против ЛАСКа, не может служить какой-то вехой для прогноза на матч с «Арсеналом».



«Тоттенхэм» в последнее время в Англии чаще уступал, чем побеждал в матчах против «Арсенала». Однако историческая статистическая база данных к этой игре не очень клеится, как мне кажется. Потому что «Арсенал» пока показывает не самый вразумительный футбол. «Тоттенхэм», напротив, в полном порядке. Однако это дерби. Можно по-разному играть в чемпионате, но настроиться на одну игру.



Здесь слишком высока цена ошибки, поэтому не стоит ждать сверхрезультативной игры. Предлагаю поставить на то, что матч получится низовым. Думаю, команды вряд ли забьют более двух голов».