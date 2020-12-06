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«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.44.

«Нынешние результаты «Автомобилиста» живо напоминают судьбу нуворишей из начала 90-х. Когда они уже уверовали, что ухватили Бога за бороду, но тут пришли судебные приставы, которые описывают мебель и выносят золотые унитазы. Потому что пока на пути «Автомобилиста» попадалась мелочь пузатая и разномастная, все было хорошо и можно было уверовать в собственное величие. Но мелочь закончилась, зато начались взрослые дяди, которые заставили снять малиновый пиджачок и вновь натянуть забытую телогрейку. И даже сам Дацюк теперь помочь не в силах.

Теперь «Автомобилисту» надо ехать в Казань, чтобы там сносить унижения от «бугра» Восточной конференции. У «бугра» не забалуешь, он уже один раз взгрел так, что мало не показалось. Теперь екатеринбуржцев ждет продолжение, и хорошо, если удастся отделаться только двумя очками и не придется копать себе, родимому, могилу на кладбище ночью. Ну, дальше вы все сами поняли и соответствующие выводы сделали. А главный вывод прост: супротив заслуженных авторитетов КХЛ «Автомобилист» пока не тянет, несмотря на весь свой финансовый достаток и громкие имена. А значит, в Казани свердловчане снова будут высечены на конюшне упряжью, и хорошо, если не «всухую».

«Ак Барс» выиграет спокойно, методично, даже несколько лениво. В основное время и с преимуществом минимум в две шайбы».

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