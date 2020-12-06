«Северсталь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.79.

«Не знаю, как вам, а мне в этом противостоянии практически все ясно. Даже противостоянием этот матч не назову. Конечно, формулировка «избиение младенцев» тут тоже не годится, что-то среднее между этими двумя. Потому что на одной чаше весов мы имеем слабодышащую «Северсталь», едва отскочившую в Риге по полуживого «Динамо», и даже не отскочившую, а отползшую в овертайме. На другой стороне – раздухарившийся «Авангард», на всех парах летящий низвергать «Ак Барс» с трона Восточной конференции. И вот уже шесть матчей кряду сносящий всех подряд со своего пути, а если бы не поездка на Дальний Восток, то таких матчей уже было бы девять.



Подумайте сами, способна ли нынешняя «Северсталь» помешать нынешнему тайному лидеру Востока (по потерянным очкам) стать лидером явным? По моему убеждению – ни в коем случае, пусть и пройдет этот матч в славном городе Череповце. Ну, разные тут весовые категории, причем разные до противоположности. Понятно, что раз в год и палка стреляет, но есть большое подозрение, что «Северсталь» в нынешнем сезоне весь свой боезапас уже отсреляла, и теперь ей просто нечем будет отбиваться.



Поэтому не станем заморачиваться статистикой личных встреч, где у «Авангарда», на минуточку, почти трехкратное превосходство по количеству побед в «междусобойчиках». «Авангард» идет по нарастающей, у «Северстали» сил на каждый последующий матч остается все меньше. А значит, это будет битва неравных соперников, в которой «ястребы» обязаны побеждать, причем только в основное время и уверенно, то есть, с преимуществом минимум в две шайбы».