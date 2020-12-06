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ЦСКА — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч 17-го тура чемпионата России

ЦСКА — «Химки»: прогноз Александра Мостового на матч 17-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает ставку на матч чемпионата России ЦСКА — «Химки».

Ставка: «Химки» не проиграют за 2.90.

«ЦСКА за 16 туров сумел порадовать поклонников не только результатами, но и содержательной игрой в чемпионате российской Премьер-Лиги. Армейцы одержали больше всех побед в лиге, которых уже десять на счету команды, и два раза сыграли вничью.

После серии блестящих побед коллектив попал в черную полосу – сначала разделил турнирные баллы с «Сочи» (1:1), затем и вовсе на выезде проиграл «Рубину» (0:1). В четверг потерпели фиаско в пятом туре Лиги Европы от «Вольфсбергера» (0:1), которым перечеркнули все надежды поклонников на плей-офф, к тому же не добавили важные баллы в копилку рейтинга России.

«Химки» провели первые туры на дне турнирной таблице вместе с другим новичком сезона, но со временем подмосковный клуб освоился и за 16 туров сумел добыть пять побед, причем четыре из них в последних пяти поединках. Особо можно отметить успех гостей в минувшую субботу в игре с «Краснодаром» (1:0).

Единственное, что оставляет осадок, так это второй худший показатель в линии обороны. В составе «красно-синих» не смогут сыграть Фукс, Фернандес, Набабкин, у которого травма колена. Карпов в изоляции с коронавирусом.

В минувшем туре Лиги Европы ЦСКА проиграл австрийской команде, при этом потерял много сил и энергии, в отличие от гостей. Хозяева за две недели провели четыре игры, к которым необходимо добавить перелеты и переезды, что сильно утомляет.

У «Химок» есть все шансы отобрать очки у лидера, учитывая состояние команды в последних турах. Я считаю, что гости сегодня, как минимум, не проиграют».

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