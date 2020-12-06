«Динамо» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Арсенал».
Ставка: победа «Динамо» за 1.70.
«Динамо» после провала в Ростове (1:4) принимает тульский «Арсенал» под руководством Дмитрия Парфенова. Любопытный матч со всех точек зрения. В Туле теперь Кирилл Панченко, и он сыграет против московского «Динамо». Да и других интриг хватает.
У «Динамо» до конца календарного года выбыл Дмитрий Скопинцев. Игбун по-прежнему проводит индивидуальные тренировки. Динамовцы, даже проиграв 1:4, во втором тайме весьма неплохое впечатление оставили в Ростове. Но возникали проблемы. Пенальти сами себе зачем-то привезли. Два быстро пропущенных мяча от Полоза «Динамо» похоронили.
Но игра у «Динамо» есть. Она смотрится при Сандро Шварце. А за плохой игрой должна идти хорошая. Ресурсов у «Динамо» предостаточно, чтобы Тулу обыграть. Плюс еще, Лесовой сыграет за «Динамо» против бывшей команды. Интриг хватает.
«Динамо» на данный момент посильнее. Туле где-то повезло с «Зенитом» — петербуржцы не использовали большое количество моментов, особенно в первом тайме. Где-то прибыло, где-то убудет.
Мой прогноз — «победа «Динамо» за 1.70".
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