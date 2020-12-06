ЦСКА — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч 17-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Химки».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.56.

«ЦСКА после катастрофы в Лиге Европы (ни одного забитого мяча дома в трех матчах) сыграет с командой Игоря Черевченко, которого признали лучшим тренером ноября. Заслуженно. «Химки» показывают очень организованный футбол. Ко двору пришлись Глушаков и Мирзов. Вообще, организация игры «Химок» в последний месяц очень радует. Плюс, есть неплохая скамейка.



У армейцев тоже есть свои плюсы, но есть и минусы. ЦСКА вокруг да около штрафной ходит. Если заходит в штрафную, то там не очень высокий КПД. Моменты создают армейцы, но реализация подводит. В последних турах мы видели проблемы ЦСКА с реализацией и в чемпионате. Так было и с «Сочи», и с «Рубином». После паузы на сборную вот так. Может быть, на Чалова повлияли слова Черчесова, да и на других футболистов. Коронавирус у Дзагоева и Кучаева тоже не могли бесследно пройти. В общем, про ЦСКА сейчас не скажешь, что он в большом порядке. Плюс, вылет из Лиги Европы эмоционально давит. Да и многие игроки вообще всех клубов РПЛ подустали, это хорошо заметно.



Думаю, «Химки» снова сыграют организованно, как делали это в последних матчах. Здесь организация может побить класс.



Голы будут, но вряд ли их будет много. Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей» за 1.56. Можно сыграть «тотал меньше 2.5 мяча» за 2.04. Не очень понимаю, откуда здесь взяться верховому матчу. Декабрь, холодно, устали футболисты, много эмоций оставили в Лиге Европы. Думаю, будет тяжелая и вязкая игра».