«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: гол Диогу Жоты за 2.39.

«Думаю, нас ждет результативная игра. Даже без Рауля Хименеса «Вулвер» знает, как побеждать. Хименеса не будет (кажется) достаточно долго. В 6 встречах из 7 «Вулверхэмптон» обязательно попадает в ворота соперников.



А «Ливерпуль» крайне редко играет на ноль. Для команды Юргена Клоппа ОЗ – это уже тенденция. Конечно, «Ливерпуль» – красавец, дома будет играть ярко. И несмотря на большое количество отсутствующих в обороне, впереди все получается.



Я бы выделил Диогу Жоту, который работал раньше в «Вулвере», а теперь играет в «Ливерпуле». Играет очень ярко: 9 мячей в 15 встречах – это большой результат.



Тем более, сейчас сложно представить стартовый состав «Ливерпуля» без Жоты. Для него это двойная мотивация. Поэтому я бы сделал здесь персональную ставку: Диогу Жота забьет».