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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 11-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 11-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Знаток «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.54, «Вулверхэмптон» забьёт за 1.68.

«Чемпион Англии продолжает терять игроков обороны. Теперь он ещё и без Алиссона. Вратарь, который был столпом обороны в чемпионском и триумфальном ЛЧ-сезонах, пропускает игру.

Надежда на 22-летнего ирландца Куивина Келлехера. В Лиге чемпионов против «Аякса» он был хорош, совершил несколько важных спасений в нужные моменты. Но теперь его ожидает испытание «волками» в АПЛ.

«Вулверхэмптон» рвётся в зону Лиги Европы, а при удачном раскладе может и на зону ЛЧ рассчитывать. Хотя и считают хозяев поля фаворитами, поставлю на гол гостей».

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