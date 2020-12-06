«Ростов» — «Уфа»: прогноз Александра Бубнова на матч 17-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Ростов» — «Уфа», который состоится 6 декабря в Ростове-на-Дону.

Ставка: победа «Ростова» за 1.68, ИТБ 1.5 гола «Ростова» за 1.78.

«В силах «Ростова» развить успех последних туров и закрепиться вверху турнирной таблицы чемпионата России. Фавориты допускают осечки, а команда Карпина играет в недельном цикле. Этим преимуществом надо пользоваться. «Уфа» прибавила, в прошлом туре наконец-то взяли три очка.

И всё же, думаю, «Уфа» не сможет выстоять в Ростове-на-Дону. Хозяева в последнее время много забивают, а защита у команды Рашида Рахимова не лучшая. Жду от «Ростова» пары-тройки голов".