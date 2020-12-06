«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз Дмитрия Симонова на матч 17-го тура РПЛ

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/21 «Динамо» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 2.14, тотал больше 2.5 мяча за 2.21.
«В прошлом туре «Динамо» было сенсационно разгромлено в Ростове (1:4), а «Арсенал» сумел дома не пропустить от «Зенита» (0:0). Это первые очки, добытые новым главным тренером туляков Дмитрием Парфеновым. Но свой первый гол парфеновский «Арсенал» все никак не родит.
Отмечу, что при Сандро Шварце «Динамо» превратилось в одну из самых веселых команд чемпионата: в пяти матчах пять раз сыграло «обе забьют» и четыре ТБ 2.5. Полагаю, что и в этот раз отличатся оба соперника. «Арсенал» не может не забивать вечно, а «Динамо» является удобным клиентом для туляков — бело-голубые пропускали от оружейников в четырех очных встречах подряд. Кроме того, в пяти последних матчах «Динамо» не может победить «Арсенал». В то же время, я предположу, что бело-голубые, учитывая их стиль игры, как минимум раз тоже сумеют поразить ворота команды Парфенова. Кроме того, я возьму ставку ТБ 2.5, потому что на нее предлагают очень сочный коэффициент, притом что для «Динамо» пробить эту планку в последнее время является обычным делом».
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