«Вильярреал» — «Эльче»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Эльче».
Ставка: победа «Вильярреала» с форой (-1.5) за 1.96.
«Вильярреал» после успеха в Лиге Европы (команда досрочно обеспечила себе 1-е место в группе) дома сыграет с «Эльче», с дебютантом Примеры. Это мини-дерби — команды представляют один регион.
«Вильярреал» просто сильнее, будем откровенны, сильнее намного. «Вильярреал» сейчас идет в лидирующей тройке. Команда у Уная Эмери давно не проигрывает. Пока только одно поражение было в сезоне — от «Барселоны» (0:4). Было это в третьем туре. Мало кому оставляет шансы «Вильярреал». Но все-таки в последних двух играх были ничейные результаты. Но там и соперники были грозные — «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад». Сейчас соперник попроще.
«Эльче» умеет играть. Команда достаточно организованная. В последних трех турах у «Эльче» три ничейных результата по 1:1.
У «Вильярреала» многие основные футболисты не ездили играть против «Сивасспора» в Турцию. Но даже без них команда победы добилась. И у «Вильярреала» сейчас хватает ресурсов, чтобы «Эльче» дома обыграть. Я попробую взять победу «Вильярреала» с форой (-1.5) мяча. Хотя если исторически посмотреть на матчи этих команд, дома «Вильярреал» с большим трудом играет с этим соперником, и не только дома. Но сейчас при всех раскладах «Вильярреал» должен минимум в два мяча выиграть. 1.96 — можно играть".
- 6 декабря 2020
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