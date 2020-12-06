«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Владислава Турова на матч АПЛ

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч 11-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон».
Ставка: ИТМ 63,5% владения мячом «Ливерпуля» за 1.90.
«Ливерпуль» в этом сезоне столкнулся с большим количеством травм важных игроков обороны и центра поля. Конечно в таких условиях сложно думать о полном доминировании и контроле мяча, важнее результат и отсутствие новых травм. Не будем забывать, что календарь игр у чемпиона в декабре очень насыщенный целых 8 игр во всех турнирах (еще осталось 7 матчей). В этом сезоне «Ливерпуль» в среднем владеет 57,6% (59% на «Энфилде»), а более 63% было в 2 из 10 туров.
«Вулверхэмптон» в среднем имеет 48,7% (49% в гостях). В сыгранных 10 турах лишь в двух матчах (против «Лидса» и «Манчестер Сити») было меньше 37%. Против «Ливерпуля» не сыграет лучший бомбардир команды Хименес.
«Ливерпуль» из-за Лиги чемпионов также больше проводит игр, чем многие клубы из АПЛ. Конечно же при таком ритме и при переполненном лазарете игроков удерживать интенсивный темп все 90 минут сложно. Зачастую «Ливерпуль» старается проводить более напористо первый тайм и, по возможности, забивать гол-два, а во втором тайме доводить матч до победы.
С учетом средних цифр этого сезона и травм подопечным Клоппа будет сложно удержать более 63% против более свежих гостей".
- 6 декабря 2020
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