«Спартак» — «Тамбов»: как сыграли 05.12.2020, какой счёт, кто выиграл, какие ставки зашли

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Красно-белые открыли счёт на 27-й минуте. Лукас Айртон с левого края сделал передачу вперёд, Алекс Крал в штрафной ушёл от соперника и сделал передачу в центр — Джордан Ларссон сыграл на опережение и в касание вогнал мяч в сетку ворот.



На 61-й минуте Ларссон влетел в штрафную и пробил — Сергей Рыжиков потащил, однако Эсекьель Понсе добил мяч с метра. Через 4 минуты «Тамбов» отыграл один мяч, забил Герман Онугха. На 83-й минуте Ларссон оформил дубль с передачи Айртона. На 87-й минуте забил Самуэль Жиго. Точку в матче поставил Понсе, оформив дубль в компенсированное время.



Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.17: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1170 рублей. Успех «Тамбова» оценивался в 23.0. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 7.90.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.75, на «обе забьют» давали 3.00, на гол Ларссона — 2.20, на гол Понсе — 2.10.

«Спартак» — «Тамбов». Прогноз: Тедеско, Кокорин и Максименко не отпустят ЦСКА с «Зенитом» У «волков» колоссальные проблемы с финансами, но матчи против «Спартака» для них главные в сезоне.