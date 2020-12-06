«Зенит» — «Урал»: результат матча 05.12.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Урал». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.
Первые два гола забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ему ассистировали Алексей Сутормин и Артём Дзюба. Третий гол в матче на счету Дзюбы, он реализовал пенальти. В конце первого тайма забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, голевую передачу отдал Азмун. На 76-й минуте Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти. Единственный гол «Урала» забил Артём Шаболин с передачи Эрика Бикфалви.
Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.36. Успех «Урала» шёл за 10.25. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 5.85.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно было за 1.97, на пенальти — за 2.40, на гол Артёма Дзюбы — за 2.10.
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