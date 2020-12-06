ЦСКА — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 17-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура чемпионата России ЦСКА — «Химки», который состоится сегодня, 6 декабря, в Москве.



Ставка: победа ЦСКА за 1.47, обе команды забьют за 1.96.



«Армейцам» нужно реабилитироваться за неудачу в Лиге Европы, проявить характер в этот непростой период и сохранить лидирующие позиции в чемпионате России. Думаю, им это удастся, хотя противостояние с «Химками» наверняка выйдет очень трудным.

Подопечные Игоря Черевченко показывают хороший футбол, неслучайно за последний месяц они одержали несколько побед над серьёзными командами и оторвались даже от зоны стыков. Думаю, гости дадут бой и вполне могут забить, но всё же останутся в этой игре без очков».