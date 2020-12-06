«Динамо» — «Арсенал» Тула: прогноз Александра Бубнова на матч 17-го тура РПЛ в Москве
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Динамо» — «Арсенал» Тула, который состоится 6 декабря в Москве.
Ставка: победа «Динамо» за 1.60, ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 1.90.
«Несмотря на разгромное поражение в Ростове-на-Дону, в минувшем туре атакующий потенциал «Динамо» был гораздо выше, чем у туляков. «Арсенал» не так давно сменил тренера, но пока под руководством Дмитрия Парфёнова не наблюдается ни игры, ни результата. Место в зоне стыков более чем заслуженное. Думаю, до зимней паузы серьёзного прогресса у гостей не будет, поэтому хозяева должны уверенно брать три очка, тем более на своём поле. Они сейчас просто сильнее».
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