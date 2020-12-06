«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Новосибирске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сибирь» — «Локомотив».
Ставка: победа «Сибири» + тотал меньше 5.5 шайбы за 3.77.
«Сибирь» брала кошмарный старт в чемпионате, что было связано с коронавирусом, но в последних семи матчах одержано шесть побед. Причём как раз единственное поражение для Новосибирска оказалось нетипичным – в Мытищах они нанесли 47 бросков по воротам Дмитрия Шикина, но голкипер «Куньлуня» сделал «сухарь (1:0).
В остальном «Сибирь» выглядела превосходно. Дома — 3:2 с «Металлургом», 3:1 с «Торпедо», 2:0 со «Спартаком», 2:1 в овертайме с «Сочи». В гостях — 3:2 с рижским «Динамо» и как вишенка на торте – 5:1 с ЦСКА в Москве. А вот «Локомотив» после победной серии, которая длилась больше месяца, сейчас оказался на спаде: три победы в последних девяти матчах. Последняя игра случилась в Нур-Султане, и там «Локо» проиграл «Барысу» (1:3).
Я бы в этом матче взял крутой кэф 3.77 на то, что сбудутся два условия: во-первых, «Сибирь» победит в основное время, а во-вторых, тотал в этом матче составит меньше 5.5. Во втором обстоятельстве я мало сомневаюсь. Не жду тут много шайб, и если вы не хотите рисковать, то поищите что-то попроще с тоталом меньше. Но учтите, что «Сибирь» сейчас на ходу, в отличие от «Локомотива», который отдыхал на день меньше, да ещё совершил марш-бросок при минус 17 из столицы Казахстана в Новосибирс.
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